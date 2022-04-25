今天是台中捷運綠線營運周年的日子，為了歡慶1周歲生日，台中捷運公司特別與中華郵政公司攜手，合作推出通車週年郵票；此外，中捷原本就在沿線4個捷運站點設置i郵箱，近日並舉辦「開箱郵禮」活動，即日起至5月8日為止，只要使用i郵箱的民眾就能獲得神祕小禮物。
台中捷運公司指出，為了慶祝通車周年及運量突破700萬人次，特別與中華郵政合作發行台中捷運郵票小全張，其圖樣為捷運車頭造型，增添首發涵義，有興趣收藏的民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或中華郵政集郵電子商城訂購。
此外，為方便民眾及城市旅人，台中捷運原本就在四維國小站、文心崇德站、市政府站及豐樂公園站4站點設置有i郵箱，今天並與中華郵政舉辦「開箱郵禮」慶祝活動，值得一提的是，豐樂公園站設有全台唯一的行動i郵車及台中特有的i BOX MAN，吸引不少民眾拍照打卡。
中捷公司指出，i郵箱提供全年無休且無接觸的取、寄件服務，安全又便利，即日起至5月8日母親節，只要在中捷4處站點使用i郵箱，開箱即能獲得神祕小禮。
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