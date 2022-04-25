自從14日烏軍報捷，成功擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），據傳普丁對此相當不滿意，豐功偉業的黑海艦隊竟然踢到鐵板輸得難看，不僅害這位領導人面子掛不住，外界人士也為極大恥辱感到憤怒。外媒引述烏媒「國防快報」（Defence Express）報導，黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）上將遭逮補並免職處分，還有目擊者表示，奧西波夫在拘留期間遭毒打。

As a side note on Russian commander Igor Osipov, unconfirmed notes have been circulating on various media that witnesses reported the arrest was quite harsh/violent & his adjunct was beaten up. Again, although newsworthy, these are unconfirmed.



He remains now in police custody. https://t.co/UgfqBKrmKu pic.twitter.com/ssVi7hCUmf — News from Ukraine (@uasupport999) April 21, 2022

俄烏戰火的發展不如預期已經讓俄羅斯總統普丁心生不滿，早前屢傳普丁以貪污罪逮捕數十名軍官，就連國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和情報總局（GRU）局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）也相繼出事被送進醫院，原因非常湊巧都是「心臟病」。

而14日烏軍發射2枚海王星飛彈摧毀「莫斯科號」，更讓普丁顏面盡失，折兵數百名之外，社交平台近期一位自稱「烏克蘭新聞」的用戶指出，不久前遭拘留的海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）在獄中被特工痛打，而且還是非常暴力的手法，不過他也補充，此消息並未核實。