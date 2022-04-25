為確保地方政府公衛與醫療量能，台北市今宣布，已做好醫院端通報PCR陽性個案簡訊系統，由確診者上網填寫疫調資料。對此，新北市副市長劉和然也說，新北市10日起就已實施類似作法，當醫院通知確診者時，該資料同時會傳給衛生局，但實施下來發現住址、電話報錯等錯誤率高達4成，呼籲中央，直接設置健保快譯通的回傳系統。

劉和然說，當健保快譯通通知篩檢民眾ＰＣＲ陽性時，個資要傳到法傳系統，再回到衛生局通知個案，這段流程約有2天的時間差，這個時間差會造成民眾的不安，甚至造成民怨，相信各縣市都有發現這樣的問題，為了解決這個問題，各縣市方向一致，但做法難免有差異。

劉和然說，市長已經責成解決民眾反映確診的時間差問題，10日已經立即實施，當健保快譯通通知市民確診後，醫院會將該資料同步傳給衛生局，再由市府分派到區公所打電話，提醒確診者相關衛教知識，但這段實施下來發現，住址、電話報錯等錯誤率高達4成。

劉和然說，今日上午與中央開會時，衛生局長陳潤秋已向中央反映，建議健保快譯通是否可以設置直接回傳系統，讓地方校對資料，使正確率會提高。

除此之外，新北市各區公所關懷中心已經啟動，除了通知確診者外，也會寄給確診者一封信，讓他們一掃信內QR code後，就能得知衛教說明、聯絡電話，讓確診者與相關單位保持聯繫，希望讓確診市民朋友不要等待2、3天，造成恐慌，而新北其他維持社會正常之能源從去年到現在都沒有停止過，已經實施一段時間。

劉和然也說，他與陳潤秋今早參與中央視訊會議時，已向中央解釋，為什麼居家隔離一定要轉型，中央昨日提及的3＋4方案對新北市行政流程改變有限、幫助少，新北計算過匡列人數，1位確診者約匡列8位接觸者，改為匡列為家人後降為5位，雖然單一工作量有降至6成，但是確診人數卻翻倍成長，工作量還是逐步增加。

新北在會議上也指出，新北市發展與各縣市不同，基北北桃地區疫情發展較快，與各縣市有差異，執行方式、策略難免有節奏的不同，各縣市若不能同步實施居隔轉型、快篩、自主健康管理，建議中央能否使新北等北部地區試辦先行。