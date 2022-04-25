超商二哥全家（5903）旗下的電子支付服務「全盈+PAY」25日正式上線，成為國內第十家提供服務的電子支付業者，主打四大特色，今年底用戶數目標從150萬人起跳，將與街口、Line pay等一較高下。

全盈支付董事長暨全家總經理薛東都表示，疫情帶動，加上去年國內新電子支付機構管理條例上路，全家相當看好電子支付市場的未來發展，經過兩年籌備，「全盈+PAY」今天終於正式上線，未來希望能滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展成為「無所不在的便利金融支付工具」。

全盈+PAY首波已經可以在全台超過1萬個支付點使用，除了全台4,000家全家便利商店，還包括屈臣氏、神腦國際、大都會計程車、嘟嘟房、鼎王集團、怡客咖啡、清心福全、伯朗咖啡館、可不可紅茶、拉亞漢堡等，涵蓋食衣住行育樂等各種生活場景。接下來也會擴展電商平台通路使用，與PChome購物等更多線上平台進行串接。

另外全盈支付去年底宣布與國內超市龍頭全聯旗下的全支付攜手結盟，展開「通路共享」合作。全聯支付目前已通過金管會核准，未來上線後，兩強聯手備受外界矚目。

全盈支付由全家、玉山銀行，以及PChome online子公司拍付國際（Pi錢包）合資成立，其中全家持股67%為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18%和15%。PChome董事長詹宏志今天說，從血統來看，全盈支付的股東群包含線上與線下，金融與非金融，是夢幻組合，對於電子支付所想要開拓的面貌，提供無限可能性。

全盈+PAY也號稱是國內首家運用「多元平台嵌入式支付金融科技」的電子支付品牌，今天首波與已經切入全台6,000棟社區、擁有195萬會員的社區管理服務平台「智生活」合作，直接把電子支付功能鑲入智生活的APP；接下來也將與有上千家合作企業的雲端人資系統服務商MAYO合作。

全盈支付總經理劉美玲昨天介紹，「全盈+PAY」推出四大獨家加值服務，包括「全家」點數跨通路累兌；玉山銀行新型態貸款及數位帳戶綁定；先買後付創新合作，以及跨通路支付、繳費、轉帳、收受儲值款項、實質交易收款、電支餘額提領等六大微形金融服務。

對於會員目標，劉美玲不願鬆口，僅輕描淡寫表示，目前全家APP有將近1,500萬名會員，力拚至少10％的轉換率，按此推算，全盈+PAY今年底目標將挑戰150萬會員起跳。