華視新聞台20日早上7點、9點跑馬燈接連出包，代理總經理陳雅琳在今（25日）一早前往立法院接受備詢，她與陳郁秀董事長皆表示請辭一事心意已決，日後也不會接受慰留。陳雅琳是否也將請辭台長一職？她表示會辭去台長，但依照目前的人事狀態，她若在此刻離去將會真空，所以現在是忍辱負重代理任職。

陳雅琳目前在華視新聞台，負責播報晚間新聞，手上還握有《島嶼微光》、《新聞高峰會》2檔節目，日後將繼續主持還是一併請辭？華視表示「代總經理陳雅琳接受教育與文化委員會質詢時，已經回覆在華視進行改革階段，不會播報晚間新聞。至於《島嶼微光》、《新聞高峰會》等有進一步確認訊息會再做這部分回覆。」

陳雅琳在擁有50年資歷的華視台內身兼代總經理、台長、主播、主持人、記者多重身分，是否因為華視沒有其他人才，亦或者另有隱情，華視對此尚未回應；身兼多職的陳雅琳是否領有多份薪資？華視則表示「薪資屬公司機密，不便公開。」