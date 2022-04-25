斯洛維尼亞24日舉行國會大選。對台灣友好的現任總理楊薩已幾乎確定無法連任。外交部今天表示，外交部對於斯洛維尼亞順利完成國會選舉並將籌組新政府表達祝賀。我國政府樂願持續與斯洛維尼亞新政府、朝野各政黨及民間各界加強合作，積極擴大互惠互利的雙邊關係。

斯洛維尼亞初步開票結果，反對黨獲壓倒性勝利，楊薩領導的政黨得票率排名第2，幾乎確定無法連任。

外交部發言人歐江安表示，對於斯洛維尼亞人民及參與選舉的各個政黨透過和平的民主程序，順利完成國會選舉並將籌組新政府，外交部表達祝賀。

楊薩今年年初接受印度電視台訪問時透露，正與台灣洽談互設代表處，外界擔憂楊薩未能連任，是否將影響與我互設代表處？

對此，外交部僅表示，台灣與斯絡維尼亞是共享自由、民主、人權等普世價值的理念相近夥伴，疫情期間也曾就衛生防疫議題保持良好交流互動。我國政府樂願持續與斯洛維尼亞新政府、朝野各政黨及民間各界加強合作，在經貿、教育、科技、文化等各領域持續深化往來，積極擴大互惠互利的雙邊關係。