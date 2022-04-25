行政院長蘇貞昌昨天(24日)拍板居家隔離天數縮短為「3+4」，中央流行疫情指揮中心今陸續與地方政府及專家開會後，指揮官陳時中宣布明天(26日)起居家隔離者改採「3天居家隔離」加「4天自主防疫」，前3天需待在家中一人一室不得外出，後4天每日快篩陰性可外出工作及採買，但不可到學校上課。

指揮中心宣布明天起縮短居家隔離天數為「3+4」，自最後接觸日起居家隔離3天，需在家一人一室，匡列時安排快篩，有症狀及期滿當日再快篩一次；第4天起轉為自主防疫，每天快篩陰性即可出門工作及採買生活必需品，但禁止餐廳內用、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

自主防疫期間可以上班及外出採買，但是否可以上課？陳時中表示，專家認為學校裡面上課風險較高，因此以不到學校上課為原則，但可維持基本行動自由。

陳時中表示，如果是現在已經在居隔中但天數已到，由於需要一點時間轉換，留一天在行政程序上，希望27日前解除隔離或進入自主防疫。

至於返國者居家檢疫，仍維持10天居家隔離及7天自主健康管理。陳時中說明，由於疫情剛開始，還需要嚴密監測國外情況，如果有其他變異株，需要一點時間觀察，未來也會漸漸放鬆。