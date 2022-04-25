俄羅斯受到歐美國家經濟制裁，原油出口受阻，包括美國和部分歐洲國家禁運俄國石油，但俄油以「偷天換日」的障眼法，還是能躲避西方制裁。專家透露，只要俄羅斯產地石油占比不超過50%，混合其他油所製成的油品，就不是俄羅斯能源，可以合法在歐洲銷售。

美國已經停止採購俄羅斯石油，英國預計在2023年之前，也將停止購買俄油。此外，歐盟成員國正在研擬禁運俄國石油方案，不過尚未達成共識。

事實上，西方無法切斷俄羅斯能源，而是用玩躲貓貓的方式偷渡俄油。

瑞士信貸亞太區副主席陶冬在微博發文表示，聽說過「拉脫維亞混合油」（Latvian Blend）嗎？那是從俄羅斯邊境石油交易小城Primorsk拉出來的俄羅斯石油，在拉脫維亞石油港口Ventspils，以49.9%的比例混合50.1%比例的其他國家油品，加工製造出來的柴油。

他表示，俄羅斯原產地石油占拉脫維亞混合油比重不超過50%，製成品的混合柴油就不是俄羅斯能源，也不在歐盟制裁名單之列，可以合法地在歐洲銷售。

陶冬透露，這是歐洲能源巨頭殼牌（Shell）發明的規避西方制裁的方法，由於買入俄羅斯石油時得到巨大的折扣，利潤遠遠高過其正常的生意。殼牌不僅在拉脫維亞有混成油，甚至連鹿特丹等歐洲核心地區也有製造，全歐洲都有銷售。

「這只是各個石油公司玩的眾多障眼法中的一種，各家有各家的高招。」陶冬指出，印度三月起對俄羅斯石油進口暴增，究竟有多少被轉運出去，只有天知道；而當年伊朗石油被禁運時，也出現過馬來西亞混合油、新加坡混合油。原油市場和美歐政府玩著老鼠躲貓的遊戲，獎勵不是一塊奶酪，而是以億為單位的美元暴利。