新增本土確診個案屢創新高，引發民眾擔憂。《美麗島電子報》今天(25日)公布最新民調顯示，這次疫情會大爆發的原因，以民眾不知道自己確診，因此傳染擴大為最多，高達79.5%；同時民調還顯示，將近7成的民眾對衛福部長陳時中的防疫領導感到滿意。

民調結果顯示，關於這次疫情大爆發的原因，79.5%認為是民眾不知道自己確診，因此傳染擴大，其次是這次病毒傳染力太強73.3%，民眾防疫態度鬆散66.7%，中央防疫政策不明確50.2%，行政院沒有因應國外疫情提前做準備47.8%，政府取消三級警戒38.2%，教育部太放寬各級學校停課標準32.9%，有2.8%民眾未明確回答。

是否認同中央現在的防疫目標「重症清零減少死亡、輕症管控與病毒共存」，民調顯示有68.5%民眾表示認同（其中18.4%很認同、50.1%還算認同），26.3%不認同（其中12.9%很不認同、13.4%有點不認同），未明確回答者則有5.2%。

該民調也調查陳時中擔任防疫指揮官，對其領導防疫的滿意度，結果顯示有63.9%民眾表示滿意（其中29.2%很滿意、34.7%還算滿意），有33.0%不滿意（其中16.7%很不滿意、16.3%有點不滿意），未明確回答為3.0%。

關於若未來確診人數暴增，疫情迅速升溫，行政院是否有必要撤換陳時中，民調結果顯示，有26.7%民眾認為屆時有必要換人（其中17.4%很有必要、9.3%還算有必要），有66.5%認為即使未來疫情險峻，也沒有必要換人（其中24.8%很沒有必要、41.7%沒什麼必要），未明確回答有6.9%。