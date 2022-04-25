不動產受贈人數每年約在4.5萬人上下，男性約占54％、女性約46％，不動產受贈男女差異已逐年接近，雖然愈年輕的受贈人仍男多於女，不過隨著年齡的增長，夫妻間移轉房屋或子女婚嫁賀禮等贈與態樣增加，男、女性所占比重明顯消長，在55歲以上的年齡層已出現女多於男。

根據財政部不動產贈與契稅申報統計顯示，不動產的受贈人男、女性別間仍存在著區域差異和年齡差異，雖然整體近年男女受贈人比例拉近至6.2～8.8個百分點，不過在北北桃三都，男女受贈比重互有高低，但男女多約在50％上下，差距約在2.5％以內，不中南部則出現較大差異，男性約在52～57％，特別在台南，男性差距仍有9個百分點。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2016年房地合一上路後就贈與數量就明顯回落，2016年成為不動產贈與行為重要分水嶺。都會化程度越高的區域，重男輕女的觀念較為淡薄，以前傳統上長輩在分配資產的時候，對於女性尤其是出嫁的女性，有時候較不易受到長輩關注，也有女生分錢、男生分房子的狀況，不過都會區這種風氣就淡化許多，且繼承規定沒有區分男性或女性，女性的權益也逐漸抬頭。

統計顯示，不動產受贈各年齡層，年紀愈輕、男性受贈比重愈高，年紀愈長，女性受贈比例愈高，統計顯示，24歲以下的年輕族群中，男性受贈比例高達逾七成，為性別差距最大的年齡層，不過隨著年齡增長，男性比例愈低，55歲以上的年齡層，女性超過男性，到了65歲以上，男性僅占45.3％，較女性低了9個百分點。

年輕受贈族群男性比例高，與與傳統觀念房產傳子多於傳女有關，不過隨夫妻間移轉房屋或子女婚嫁賀禮等其他贈與態樣增加，愈年長的女性受贈比例愈高，55歲以上的中老年族群，女性比重高出男性。