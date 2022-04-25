中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，今天下午的專家會議決議實施重點疫調，並將隔離天數從10天縮短至3天，並啟動確診者自主疫調機制。

陳時中說，原先疫調是從發病、確診日起往前推4天，現在改為2天，所以在疫調上範圍、時間就少一半，其次，疫調對象過去包含旅遊史、足跡等都要匡列，現在專家認為風險沒那麼高，因此窄縮到同住家人，所需匡列的對象，起碼少一半。

此外，陳時中指出，疫調方式上也將改由確診者自主回報，其最主要精神是以衛生局為主要樞紐，當確診者出現時，要回報給衛生局，透過適當電子方式直接填報，內容包含同住家人、或是同班同學，若確診者是小朋友，就填寫就讀哪個學校？若確診者為上班族，即填寫在哪上班，家裡若有小朋友則要填法定代理人、指定代理人，接下來會衛生局會透過電子直接開立居隔單，居格天數為3天加上4天自主防疫。

學校機關方面，陳時中說基本上要做自主應變，由防疫長根據基本原則進行造冊，把他們認為應匡列的人提報到衛生局，而衛生局根據造冊發與居隔單。整體來說，工作相對會減輕，但不代表衛生單位的工作會減輕，因為接下來要把人力轉移到就醫面，對輕重分流、居家照護投以更大的心力。