澎湖縣政府25日公布新增5起確診案例，其中4例為同舞蹈社團成員，是澎湖第一起本地群聚案例，引發大家關注，這4人足跡遍及海鮮餐廳、銀行、機場等人潮擁擠的公共場所，引發大家的關注，澎湖縣政府發言人陳其育表示，目前傳染源頭還在追查，累計確診數為21例。

澎湖縣政府指出，第17例為50餘歲澎湖籍男性，因發燒至部立澎湖醫院採檢，PCR陽性確診，CT值16，目前意識清楚、病況穩定，已由部澎專責病房收治。公共場所足跡為北辰市場(外帶)、好味麵店(外帶)、海城上湯鮮魚、合苑餐廳(送貨)、真鮮味餐廳(送貨)、7-11文光門市(外帶)、明發小吃部、自強餐廳(送貨)、麥軒活力站(外帶)。

第18例為37歲男性遊客，24日身體不適，自行購買快篩檢測陽性，隨即通報衛生局，PCR採檢陽性，CT值14，目前收至部澎專責病房。

第19例為32歲澎湖籍男性，因喉嚨痛、流鼻涕，至診所快篩陽性，25日PCR陽性確診，CT值18，目前申請居家照護。公共場所足跡為土銀、中正路郵局、合作金庫銀行、臺灣銀行、澎湖機場候機室、7-11 馬航門市、早安美芝城隘門店(外帶)、馬公市中山路活動表演、台灣大餅、百世多麗港式飲茶。

澎湖縣政府表示，第20例 為27歲澎湖籍男性，25日喉嚨不適，至部澎PCR檢測，陽性確診，CT值21，目前申請居家照護。公共場所足跡為文康街鍾記燒餅(外帶)、馬公市中山路活動表演、百世多麗港式飲茶、寶雅。

澎湖縣政府表示，第21例 為30餘歲澎湖籍女性，25日因同舞蹈教室學員出現確診，自行使用快篩檢測為陽性，PCR採檢陽性確診，CT值24，目前於警光會館照護。