雲林縣25日確診＋14，褒忠鄉全鄉幼兒園與國小停課1周。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府25日公布本土確診個案14例，其中褒忠幼兒園傳染鏈新增1例，為幼兒的祖母；斗六居酒屋傳染鏈新增2例，2傳染鏈的累積確診者都是34例，其單日確診人數漸少，顯示均朝收斂方向發展。但褒忠鄉內的幼兒園與國小已停課超過三分之一，因此依雲林縣停課標準，全鄉幼兒園與國小停課1周。

雲林縣25日各鄉鎮確診個案統計，包括斗六7例、虎尾2例、斗南1例、土庫1例、褒忠1例、東勢1例、二崙1例。7例為無症狀個案，7例為輕症，症狀多為咳嗽、喉嚨癢或痛，少數出現發燒、鼻塞、流鼻水、頭痛、肌肉痠痛。

褒忠幼兒園傳染鏈新增1例案58672，為本月23日確診案49612幼兒的祖母，不過案49612的兄弟案50717，之前並未例入傳染鏈，25日再補例入。

斗六居酒屋傳染鏈新增2例，分別為案58666與60087，因其家人至居酒屋用餐而染疫。斗六朋友間聚會感染的案58668，曾與本月21日公布個案41401一起聚會，目前此傳染鏈源頭尚在調查中。其餘零星確診個案傳染鏈持續釐清中。

縣政府表示，雲林今年至本月25日確診者共271案，皆是無症狀或輕症，目前成功申請居家照護有81案。為加強防疫，本月25日至31日，暫停醫院探病與機構探視。高中以下25日起游泳課全面暫緩。