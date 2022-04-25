海外返國居檢為何不放寬？陳時中曝原因 18:382022/04/25 中時 陳人齊 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海外返國居檢為何不放寬？陳時中曝原因。圖為桃園機場。(范揚光攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心今拍板，宣布確診者隔離天數從十天縮短至三天，後續四天進行自主防疫，外界好奇為何自海外返國的居檢者不也一併放寬？衛福部長陳時中表示，主要擔心國外會有新的變異株，以及同時兩面放寬會造成防疫負擔加重。 陳時中指出，雖然國際上現在沒有新的變異株，但仍然有幾隻比較活躍的變異株，若國內確診者放寬，另一邊也同步放寬，恐怕會讓國內醫療量能負擔加重，因此境外部分還是要稍微守一下，暫時不會兩面同時放寬。 0425入境航班篩檢結果。(圖/指揮中心提供) 0424入境航班篩檢結果。(圖/指揮中心提供) 陳時中放寬3＋4為選市長？蔣萬安：不應參雜政治考量 周玉蔻私下請醫師到府採檢違法？陳時中回應了 #海外返國 #居檢 #變異株 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今傳再破5000例 陳時中重大宣布？下午4點半說明 10:102022/04/25 生活 雙北人超有感！信義區現況曝光 他驚：停課威力好強 17:062022/04/25 生活 認了吧？ 沈富雄提1事警告陳時中：由不得你 14:122022/04/25 政治 陳時中民調居優勢 郭正亮要他最近先別做「這件事」 17:182022/04/25 政治 台灣還沒準備好 醫曝共存時機 再等半年 11:262022/04/25 生活 地方「以篩代隔」恐衝擊社區 陳時中：病毒可潛伏3天 18:422022/04/25 生活 台灣人一優勢 可能是最強防疫武器 醫揭關鍵 09:522022/04/25 生活 疫情延燒 沈富雄奉勸陳時中承認「昨是而今非」 18:282022/04/25 政治 老公確診！她完美落實陳時中這4字 網狂讚：值得筆記 13:402022/04/25 生活 大陸人看台灣》台灣已在我的血液裡流淌 00:002022/04/25 兩岸徵文 居隔縮短為「3＋4」明起實施 一張圖看懂新制 18:272022/04/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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