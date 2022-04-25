指揮中心今拍板，宣布確診者隔離天數從十天縮短至三天，後續四天進行自主防疫，外界好奇為何自海外返國的居檢者不也一併放寬？衛福部長陳時中表示，主要擔心國外會有新的變異株，以及同時兩面放寬會造成防疫負擔加重。

陳時中指出，雖然國際上現在沒有新的變異株，但仍然有幾隻比較活躍的變異株，若國內確診者放寬，另一邊也同步放寬，恐怕會讓國內醫療量能負擔加重，因此境外部分還是要稍微守一下，暫時不會兩面同時放寬。

0425入境航班篩檢結果。(圖/指揮中心提供)