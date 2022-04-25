中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入，重中症新增16人；居家隔離天數自4月26日起縮短為3+4。

政院昨拍板居家隔離天數研議採「3+4」新制，中央流行疫情指揮中心今日上午將與縣市政府討論，下午召開專家會議，確定自4月26日起實施縮短居家隔離天數為3+4，居隔3天加上4天自主健康管理，並且縮小匡列範圍。

指揮官陳時中表示，將不再宣布案號，原則上也不再公佈確診者足跡，由各地方政府實施重點疫調，目前居隔中超過3天者，自4月27日起開始解除隔離；至於境外移入則維持10天。

北北桃3都度連續2日確診人數破千例，要與病毒共存要付出多大代價，台北市長柯文哲推估，可能年底會有400萬以上的人染疫，重症率大概4%、約16萬人，死亡人數如以1%估計、約4萬人死亡，其實中央早知道清零不可能，必須走向與病毒共存，但就是不講，他是忍不住才講。

台北市拍板醫護以篩代隔，柯文哲表示，醫護和防疫直接相關人員的標準動作應該是每天早上做快篩，陰性直接上班，陽性就另外處理，才能確保這個系統持續運作。

台北市實施以篩代隔對象包括，新冠疫苗公費接種對象第一、二類防疫人員，並且符合(1)已接種三劑疫苗；(2)做好自我防護措施；(3)視疫調結果確認是否為以篩代隔對象。

由於目前快篩試劑數量不多，所以從醫療院所、防疫人員優先實施以快篩代替隔離，由醫療院所把資料填好送到衛生局，如果機關有人確診，要自行負責匡列。