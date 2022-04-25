本土疫情升溫，先前有做假口罩之亂，未料近日卻傳出有人在網路販售COVID-19疫苗接種紀錄卡，警方獲報後組成專案小組查緝，昨晚間在板橋逮捕27歲鄭姓男子，警方今依偽造文書罪嫌將其移送新北地檢署，檢方訊後諭知3萬元交保。

鄭男近期在網上販售小黃卡，宣稱「姓名、身分證可自行填寫，附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所、快速通關，不怕弄丟」，以此誘使他人購買偽造疫苗接種紀錄卡，牟取不法獲利。

警方指出，鄭嫌以接種3劑疫苗可暢行各特殊場所為噱頭，販售假冒小黃卡，謊騙民眾可輕易規避中央流行疫情指揮中心的防疫規定，造成國內疫情破口，全案經由新北市刑大、刑事警察局偵九大隊、暨板橋分局共組專案組，追查下破獲。

警方呼籲鄭嫌所為係涉偽造文書、詐欺等罪，買家若購買使用的話，依違反傳染病防治法第70條，最高得處以1萬5000元罰鍰，切不可以身試法，並請依中央流行疫情指揮中心防疫指引，落實防疫工作。