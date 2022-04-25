全台高達8.7萬人居家隔離中，近來各地方政府頻傳第一線人力不足，部分縣市希望取消強制隔離措施，以釋放更多人力因應確診者照護，但中央並未採納，而是將居家隔離天數由10天縮短為3天，流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，如果不隔離馬上進入社區，恐怕對社區衝擊太大，由於國際所有研究潛伏期都是2.9到3.1天，因此採3天居家隔離，第4天起天天快篩，未來會視情況逐步往寬鬆方向走。

中央流行疫情指揮中心上周和六大高風險縣市開會討論，今天再度和全部縣市首長開會，下午緊接著和專家開會，會後宣布明起居家隔離天數縮短為3天。

陳時中表示，有的縣市希望更積極強制隔離都取消，但我們沒有這樣做，考量國際所有研究的潛伏期都是2.9到3.1天，第一天檢驗只能驗出8.55％的確診者，第二天可以驗出30％，第三天可以驗出53％，第四天可以驗出70.9％；換句話說，3天就可以驗出一半以上的確診者，第4天開始要出門時做快篩，基本上有8成的人都會被排除掉，而且第4到7天要天天驗，排除人數會大增。

雙北政府皆認為，這項新措施無助於減輕第一線人員工作量，呼籲中央應開放全面以快篩取代隔離。但陳時中表示，在現行疫情下，這樣的腳步恐怕有點太快，如果只用快篩、第0天就進入社區，恐怕對社區衝擊太大，因此目前採居隔3天加自主防疫4天，未來會視情況再來考慮，會逐步往寬鬆方向走。