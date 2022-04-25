著名歌曲填詞人方文山日前接受《大雲時堂》主持人李四端專訪，在節目中展露填詞功力，並分享創作時面對撞牆期的心境，沒想到被封為「詞聖」的他竟然曾被打槍，他透露當初唱片公司只想買《落雨聲》的歌曲，不想買他所創作的歌詞。

李四端現場以李商隱的《無題》、王維《終南別業》作為考題，考驗方文山創詞功力，他信手拈來挑出其中字句就能譜成歌詞，令人大開眼界。在分享歌詞創作的趣味時，方文山出口便能朗出幾句情歌，讓李四端直呼他很適合談戀愛，但方文山自嘲晚熟，曾在高中時徵筆友，結果對方竟然正好住在他家對面，回想起來仍不禁莞爾。

方文山是否喜歡用其他語言譜詞？他話鋒一轉提到江蕙的《落雨聲》，他表示該曲是他首次發表的台語創作，但推歌過程至今難忘，當時他在唱片圈還是菜鳥，正為公司推出試聽帶，收到大信唱片來電，表示有興趣收購該曲，但下一句卻補刀表示：「能否單買周杰倫譜的曲子就好？」讓原先喜出望外的他，瞬間被潑了冷水，幸好兩周後接獲喜訊，最終唱片公司一併買下詞曲。

問他是否因盛名所累？方文山不諱言，網路上所批評的「堆砌詞藻」、「詞藻華麗」，或是被合作廠商質疑創作動機，多少還是會走心，談到創作者無法回避的「撞牆期」，他坦言瓶頸和包袱是「寫太多歌」，須避免重複使用過的語彙、語法，若要迴避過去的創作影子，勢必另闢創作方向和故事內容，確實不易。

被問及15年後期待自己能夠寫出怎樣的詞曲，方文山自嘲，「所謂長江後浪推前浪，或許早已被後生取代」，他也透露下一步將偏重影視領域或其他藝術形式的創作，例如2年前在中國籌備以書法競賽為主題的電視劇，受疫情影響而暫緩；另外也打算把歌詞變成裝置藝術，賦予文字世界另一種想像空間。

方文山謙稱自己是名「作詞人」，並非外界所冠予的「音樂詩人」，並點出作為寫詞人，必須明白歌詞是一種音樂文字，要行塑出講故事的觀點，因此音樂本身具備渲染力，而文字則是配合音樂才有生命力。最後，他也說，「每個人自己本身就是歌，是自己專屬的主題曲，而唱頌的過程才是最意思的。」更多精彩內容於4月25日（一）20點《大雲時堂》YT頻道、晚間23點李四端主持的《大雲時堂》電視MOMOTV 75頻道播出。