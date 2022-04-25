北京市中心的朝陽區25日宣布提升疫情封控措施，將區內一大塊區域劃為臨時管控區，同時進行密集的核酸檢測措施。許多北京居民擔心疫情擴散後會發生像上海一樣的食物與生活物資短缺，大量居民湧入超市搶購食品與物資，準備應對即將來臨的疫情封控措施。

據《央視新聞》報導，北京朝陽區疫情防控辦公室發布通告，劃定臨時管控的範圍為東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域提升管控措施，區域內居民「足不出區」。

北京最繁華的朝陽區疫情升級，市民一早便湧入超市搶購食品與物資，朝陽區居民則前往各個核酸檢測站進行檢測，預計近日內將進行3輪檢測。（圖／路透）

官方媒體指出，自上周五以來，北京47例新冠確診病例中有26例在朝陽區，當局已下令朝陽區350萬居民近日內進行3次核酸檢測。此項命令宣布後，居民隨即湧入市場搶購食品與生活物資。

外媒述北京市官員的話說，北京目前的疫情來源尚未查清，而且發展相當迅速。從大陸整個範圍來看，周一報告有3266例有症狀病例和20454例無症狀病例，其中絕大部份在上海。北京周一報告疫告的疫情為19例病例，其中14例有症狀。

《紐約時報》指出，朝陽區是北京防疫的重中之重，區內有大量的外國使館和國際企業總部，是非常繁華與富裕的區域，目前宣布封控的區域內有10多座住宅大樓被封鎖。

外媒指出，宣布部份封控的北京街道比平時更安靜，餐館裡的人也少了很多。在周一的中午用餐時間，可以看到數百人在朝陽的檢測點排隊。

北京提前封控是希望避免上海的情況在北京重演，上海從一開始拒絕封鎖，然後部分封閉，最終則全面封鎖，目封鎖前即將屆滿一個月。一個月來上海發生嚴重的食品短缺和物流受阻，居民生活受到嚴重影響，許多人因飢餓、封閉與無法就醫而生病甚至死亡，不滿的情緒快速蔓延。

英國《衛報》報導說，北京居民擔心發生與上海相同狀況，疫情升級後立即蜂擁到超市搶購食物，各超市與網路購物商都大量儲備食物與生活用品，同時增加倉儲與送貨人員數目。一位北京市民在微博上說，他們一早就前往超市，看到大批人群拉著手推車等卡車卸貨，疫情發生這麼久以來，從來沒有在北京見過這樣的情況，看來「上海早期防疫供應的失敗，對民眾的信心是一個很大的打擊」。媒體工作者楊欣在推特上表示，「兩年來第一次」開始囤貨，她在超市貨架和冰箱空蕩蕩的照片旁邊寫道：「輪到北京了，我們已經準備好迎接艱難的時刻」。