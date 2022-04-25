資深媒體人周玉蔻日前於新北市立聯合醫院PCR採檢陽性確診，今(25)日臉書發文稱檢體遭汙染，強調自己沒有確診，但臉書指出台北市萬芳醫院家醫科主任到府PCR採檢，遭質疑享有特權。北市表示是因為收到疾管署指示才這麼做。指揮官陳時中表示，只會和區管交代該案件需要進一步釐清的必要，接下來會怎麼做就是地方衛生局去進行。

針對周玉蔻採檢「享特權」一事，北市衛生局回應，只有長期臥床、失智等外出不便的居家隔離者才能提出需求申請。

媒體問到，針對醫師到周玉蔻家採檢，北市說有收到疾管署指示，是否正確？什麼樣的條件地居檢者才能申請醫療機構到宅採檢？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，依照以往疫調時，原檢體的複驗，或是二採三採四採，也就是驗到一個陽性，一種是Ct值很高，另一種就是找到這個人但周邊沒有人連結得起來，因此可能會做原檢體的複驗，如果是陰性，可能第一次檢驗的時候有疏漏，陽性的話就要持續觀察，並讓區管和疫調人員做進一步的研判，之後也許就會二採三採四採，如果有一次是陽性，那就是確診個案，陰性的話可能會排除，若踫上可能有誤判的情形，補救措施會再和專家來研議。

媒體追問是否為疾管署指示北市衛生局派人到周玉蔻府上採檢，陳時中說，並沒有，只會和區管交代該案件需要進一步釐清的必要，接下來會怎麼做就是地方衛生局去進行，以往一直都是這樣的做法，我們也不會派人去做。

然而衛生局說有接到疾管署指示，假如周玉蔻沒有依照衛生局安排到戶外採檢而是私下聯繫醫師，是否違反傳染病防治法？陳時中表示，這部分將要請法治單位來研究。