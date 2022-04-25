17歲星二代歐陽娣娣是歐陽龍和傅娟的小女兒，她近年追隨姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜的腳步出道，前陣子還首度在陸劇《當家主母》軋上一角，青春俏麗模樣火速在當地打開知名度。歐陽娣娣昨(24日)突然在IG透露，日前悄悄把一頭長髮「剪到很短」，還配上哭臉，引發網路熱議。

活潑的娣娣時常趁工作空檔和粉絲分享日常，日前她在IG分享最新動態，透露自己之前悄悄去把頭髮剪短，並強調當時真的「剪到很短」，沒想到剪完超後悔，並附上一個哭臉表情；雖然她並沒有在限時動態中曝光當時的短髮照，但娣娣自曝隔了一段時間後，決定去「接髮」。

歐陽娣娣把原本的長髮「剪到很短」覺得後悔，所以跑去接髮迎回自信。（圖／取自歐陽娣娣IG限動）

從畫面中可以看到，歐陽娣娣再度以漂亮的及腰長捲髮入鏡，「還趁機挑染了藍灰色」；只見她身穿深色上衣對著鏡子自拍，嘟起嘴巴擺出超萌表情，顯示出她對新造型滿意的雀躍心情。網友見了她的美照總是大誇：「didi好漂亮哦！」，甚至有人說她比姊姊娜娜還美。

歐陽娣娣以17歲芳華年齡正「暴風成長」，雖然知名度和作品還比不上兩個姊姊，但她也努力闖出自己的一片天，不僅出演陸劇成功獲得不少關注度，更開了YouTube頻道分享日常、回答粉絲問答等，吸引16萬人觀看，可看出她的超強企圖心。