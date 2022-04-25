嘉義市數名議員督促市府開發延宕多年的北港路兩側周邊土地，以促進嘉義市門面的繁榮，市府都發處長黃緒信表示，北港路區段徵收範圍約209公頃，今年6、7月辦理地主意願調查，力拚4年內獲中央核定開發。

張秀華議員詢問指出，民眾非常關心北港路區段徵收開發案的進度，此案原本開發主題是「嘉義市新都心」，現階段要改為與產業及交通運轉相關的主題嗎？擬辦理區段徵收的範圍有多大？以前做的地主意願調查要重新辦理嗎？

吳上明議員指出，北港路是嘉義市交通大動脈，更是嘉義市的門面，區段徵收開發案推了20、30年未果，地主已經又增加了，如今以國土規畫來促進開發，恐怕更有困難度，但希望不要因為少數人不同意，使得開發案又停滯。

凌子楚議員認為，應參考新竹科學園區的軟體園區，做支援性產業園區，較符合開發的公益性及必要性。

黃緒信表示，北港路區段徵收案開發已推了將近30年，自2014年送中央審查至今8年，中央要求補資料，現階段由於國土計畫、鐵路高架化及嘉義縣開發太保科學園區等3大因素，此案將改為以產業園區及交通運轉為主體來推進。

黃緒信表示，此案以800萬元經費已委外進行評估規畫，內容開發目的、農業用地變更說明、出流管制、地主意願調查等，地主同意或不意都要簽名，若不同意就剔除，但仍會盡力溝通，規畫案的期中報告於4月21日市府已審查，限期1個月後再補強。

市府都發處都市計畫科長鄭欣怡說明，2017年曾對約1500名地主調查耕作意願，當時回收56％問卷，有86％同意，30人不同意，由於開發的主體變動，且事隔多年地主可能也有變動，必須重新說明及調查開發意願。