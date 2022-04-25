竹縣湖口高中2學生確診 全校暫停實體課程4天 19:062022/04/25 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 暫停實體授課 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暫停實體授課 暫停實體授課 暫停實體授課 新竹縣25日暫停實體授課部分沒有新增學校，但湖口高中2名學生確診，校方調查確診者的密切接觸者影響國、高中班級高達10班以上，全校26至29日暫停實體課程4天。補習班則新增竹北市思達數學補習班、竹東鎮易成補習班及佳音補習班。 此外，竹東鎮的兒童和幼兒確診人數較多，衛生局將針對確診者、密切接觸者的同住兄弟姊妹採診，將暫停實體授課1到3天，待疫調與採檢結果出爐。 學生確診班級停課數達10班 桃園南崁國小全校停課10天 苗栗仁德醫專爆6生確診 4班級停課10天 #暫停 #補習班 #竹縣 #湖口高中 #實體課程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣大同國小全校停課10天 全縣停課學校一次看 19:052022/04/23 生活 新竹縣疫情續燒 全縣停課學校一次看 19:182022/04/24 生活 竹縣十大交通建設 2年獲50億補助 04:102022/04/25 地方新聞 宜蘭今＋90 維持醫療量能 醫院、住宿式長照暫停探病 16:052022/04/23 生活 竹縣汰購電動機車 最高補助1.53萬元 04:102022/04/24 地方新聞 疫情嚴峻 黃偉哲：25日起國小校園暫停對外開放 16:182022/04/23 生活 台東＋25 小吃部傳播鏈續燒 確診足跡曝光 17:272022/04/23 生活 竹縣＋65不再公布足跡 12歲以下16人染疫最小1歲 14:422022/04/25 生活 竹縣＋57 足跡出爐 2火車站、全聯、中華電信上榜 16:072022/04/23 生活 竹縣滑輪溜冰 全中運開花結果 04:102022/04/24 地方新聞 國民黨：防疫照顧配套不足 停課學童陷入照顧危機 17:362022/04/25 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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