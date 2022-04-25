暫停實體授課
暫停實體授課
暫停實體授課
暫停實體授課
暫停實體授課
暫停實體授課

新竹縣25日暫停實體授課部分沒有新增學校，但湖口高中2名學生確診，校方調查確診者的密切接觸者影響國、高中班級高達10班以上，全校26至29日暫停實體課程4天。補習班則新增竹北市思達數學補習班、竹東鎮易成補習班及佳音補習班。

此外，竹東鎮的兒童和幼兒確診人數較多，衛生局將針對確診者、密切接觸者的同住兄弟姊妹採診，將暫停實體授課1到3天，待疫調與採檢結果出爐。

學生確診班級停課數達10班 桃園南崁國小全校停課10天
苗栗仁德醫專爆6生確診 4班級停課10天
#暫停 #補習班 #竹縣 #湖口高中 #實體課程