東螺溪是彰化母親河，生態豐富、景點多，彰化縣政府爭取東螺溪水綠廊道環境改善，計畫投入2.6億元。（彰化縣政府水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪又名舊濁水溪，也被譽為彰化母親河，兩岸物種豐富，還有綿延台灣欒樹，近年來一再驚艷許多人，彰化縣政府爭取打造水綠廊道環境，包括舊鐵橋至石埤橋段和北斗渡船頭，計畫投入2.6億元，地方指出，首要之務得不飄臭，埤頭木棉道也要納入整體規劃。

彰縣府水資處長馬英傑表示，東螺溪水綠廊道環境改善計畫，從舊鐵橋至石埤橋段，長約7、8公里，除了保留生態棲地和原始水岸，也盤點、串聯兩側景點資源，包括溪湖糖鐵、溪湖老街等，打造糖鐵環遊路，空間規劃上以環線為主幹，串聯軸上節點，設置導覽解說平台、打造水岸自然步道、水岸原生植栽綠美化和自行車道串連等。

至於，北斗渡船頭在空間規劃上以十字軸作為主幹，串聯軸上節點，整合北斗、田尾與田中發展，沿線盤點失修欄杆、閒置的樹穴、進行步道、廣場的優化，並增加歷史文化的解說設施等。

水資處日前已經在地方舉辦過規劃說明會，地方指出埤頭木棉花道，已盛名遠播，也要納入整體的規劃，才不會讓人有遺珠之憾，並且最重要的是，不要再讓東螺溪發臭了，否則水岸再怎麼美，滿懷期待而來的遊客，當深深吸一口氣卻昏了，豈不全功盡棄。

水資處水利工程科掌李百迪表示，東螺溪流經彰化縣十多個鄉鎮，沿岸農業、畜牧業、養殖業發達，流域周圍排水及水圳系統繁多，農業處已向農委會爭取3.5億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，由於牽涉流域和業者相當龐雜，將先編列1000萬元，進行可行性評估。