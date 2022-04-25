去年轟動全台的夯劇《火神的眼淚》，由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷飾演消防員，冒著生命危險前進火場感動人心，而幕後負責製造爆破特效的工作人員陳銘澤，去年6月發現罹患血癌，歷經化療、急性肺炎和四次敗血性休克，24日不敵病魔撒手人寰，享年39歲。

由陳銘澤創立的澤影映像電影特效有限公司，今（25日）在臉書遺憾地證實陳銘澤在111年04月24日18:02分病逝，表示他去年被診斷罹患急性白血病（血癌），做完化療後，10月接受骨髓移植手術的期間，併發急性肺炎，經過醫師搶救，奇蹟地撐過四次敗血性休克，「直到4月23號發生第五次敗血性休克，歷時了五個月在加護病房的戰鬥，最終不敵病魔，離開了我們。」

陳銘澤一手創立的澤影映像電影特效有限公司，近年為台灣影視界貢獻非常多豐富的爆破及火焰特效，陳銘澤生前致力「安全的執行每個爆破畫面」，還為此從海外添購新設備、購買英文原文書研讀，就是希望能將好萊塢等級的技術帶進台灣；如今陳銘澤不幸病逝，他的工作夥伴承諾會繼續貫徹陳銘澤的使命和精神，繼續為台灣影視業提供最安全、最專業的影視爆破特效。