基隆市51間公立、非營利幼兒園將於4月30日舉辦招生登記，國民黨基隆市長擬參選人謝國樑提出新政見，他認為，在托育津貼方面應比照新北市，提高至每月1萬元。

謝國樑表示，台灣已面臨低薪、少子化困境，基隆又是全台通勤就業比例最高縣市，許多新手爸媽不僅面臨經濟壓力，還要肩負接送小孩等托育問題，為減輕育兒負擔，相關育兒政策應比照新北市。

他提及，每月的托育津貼應提高至1萬元，除中央補助外，加碼公共托育合作聯盟補助津貼，未滿2歲幼兒送給合作聯盟保母托育每月加領2000元，送至合作托嬰中心每月加領3000元。

謝國樑認為，基隆雖屬北北基共同生活圈，但福利或權利卻都矮直轄市一等，自己同樣為人父母，很了解要同時兼顧上班和接送孩子的年輕父母，需要多一點支援與奧援力量。因此，日前向台中市長盧秀燕請益，其中最令他動容的是，台中努力活化閒置空間，持續設置公托、公幼、親子館等相關計畫。

他提及，台中市與新北市善用閒置國有用地、閒置教室、回饋空間、活動中心等，增設公托中心，另提供0至6歲幼兒和家長親子共學空間和遊戲活動空間，不僅活化地方空間，還能節省資源，值得借鏡學習。

最後，謝國樑說，設立好的公托、提供托育津貼，都是政府應該要做的，與現在年輕世代生養小孩的心力和成本相比，根本微不足道。他承諾，若當選市長必定籌措經費，讓基隆的家長能有更多接送便捷、社區化的公托中心，除給予支持，也盼提升生育力。