因應五一勞動節台鐵列車停駛，公路總局、台鐵新左營站、高鐵左營站等單位，25日進行類火車疏運措施演練。5月1日將透過海報標示、現場人員引導等方式，協助乘客運用類火車客運專線，前往屏東及台東等目的地。

25日主要演練5月1日往臺東、屏東的類火車疏運方式，共開闢0961至0965等不同客運代替火車疏運的類火車路線，現場呈現台鐵，高雄區監理所及高雄市監理所等規劃的模擬情境，有退票的介紹，以及引導至1樓乘車處實車的演練演練，其中高鐵左營站也配合演練，將相關訊息傳達並引導旅客轉乘類火車路線。

圖說：高鐵人員傳達相關訊息傳達，引導旅客轉乘類火車路線。(台鐵提供)

而五一勞動節當日，公路總局特別加開類火車的班次有：由高雄與台東對開的0961、新左營台東對開直達0962、半直達0963等班次，這些班距都在每小時一班，另往返屏東，鳳山，高雄0964，屏東與新左營站直的達的0965，班距約15-30分鐘一班，相關訊息及搭乘說明，臺鐵各站都會公告在車站明顯處以及官網上。5月1日值班人力也會協助旅客辦理退票與引導轉乘。

圖說：公路總局規劃類火車客運路線。(高雄區監理所提供)

公路總局協調相關客運及遊覽車業者，加開的類火車接駁路線如下：

「0961高雄-臺東」類火車路線，往返30班，首班07:00、末班21:00，中途停靠枋寮站、太麻里站、知本站。

「0962新左營-臺東」類火車路線，往返16班，首班06:30、末班20:30，中途停靠枋寮站。

「0963新左營-潮州-臺東」類火車路線，往返14班，首班06:30、末班20:30，中途停靠潮州站、枋寮站、太麻里站、知本站。

「0964高雄-鳳山-屏東」類火車路線，往返88班，首班5:30、末班23:10，中途停靠鳳山站。

「0965新左營-屏東」類火車路線，往返102班，首班5:30、末班23:00。