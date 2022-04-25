新麗中國大陸蘇州廠 申請復工 19:132022/04/25 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合當地政府政策實施區域企業靜態管理，新麗（9944）25日指出，100％持股的新麗纖維製品（蘇州）、台新纖維製品（蘇州），正依太倉市企業疫情防控指南，進行復工申請相關作業，目前仍在等待復工許可中。 累計今年1～3月，新麗合併營收為7.31億元，年增6.02％。 新麗指出，4月受疫情停工停產影響，經與客戶協商，預估4月分六成左右訂單將遞延至5月出貨。 台中泰好運嘉年華 享美食體驗潑水 墨西哥 台廠全球布局關鍵基地 #新麗 #纖維 #製品 #蘇州 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙題材發酵 散裝船買盤卡位 04:102022/04/21 證券．權證 江蘇昆山再度延長封控 大批台資企業僅復工1天又停工 22:032022/04/22 兩岸 高階產品稼動率高 國巨Q2有看頭 04:102022/04/21 證券．權證 台商處分大陸資產獲利了結 在台也要申報 16:232022/04/21 財經 陸在這關鍵軍事領域「趁虛而入」 專家：美還停在35年前 23:502022/04/24 軍事 台駐韓代表無韓國經驗 恐無助雙邊關係 04:102022/04/24 話題觀察 美F-15罕見「掛實彈」台灣附近出沒 外媒曝：目標是殲20 17:452022/04/21 軍事 長三角封控 蘋果供應鏈哀號 04:102022/04/21 財經要聞 台商集團成本費用 留意列舉方式 16:432022/04/25 財經 俄烏戰爭引發這世界危機 印度出面解決遭批：高估自己 22:232022/04/21 國際 大陸政金債ETF波動低 吸金可期 04:102022/04/25 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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