配合當地政府政策實施區域企業靜態管理，新麗（9944）25日指出，100％持股的新麗纖維製品（蘇州）、台新纖維製品（蘇州），正依太倉市企業疫情防控指南，進行復工申請相關作業，目前仍在等待復工許可中。

累計今年1～3月，新麗合併營收為7.31億元，年增6.02％。

新麗指出，4月受疫情停工停產影響，經與客戶協商，預估4月分六成左右訂單將遞延至5月出貨。