北捷下班時間1列車異常！倒退嚕回站1100名旅客改搭下班 19:142022/04/25 中時新聞網 張達智 、中時、 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷板南線下班時間出現列車異常，善導寺站往頂埔方向一部列車出發後無法自動行駛，退行後請車上約1100位旅客下車改搭下一班車。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北捷倒退嚕回站。（民眾提供） 台北捷運在晚間18時19分，善導寺站往頂埔方向一部列車出發後無法自動行駛，退行後請車上約1100位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約4分半鐘，行控中心加強廣播跟調整班距因應，目前已恢復正常營運。至於列車異常原因，將於收班後詳查。 中老鐵路從敦煌至曼谷 國際貨運列車首發 陸新型高鐵檢測列車 上線試運行創世界紀錄 #列車 #異常 #1100 #改搭 #北捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》台鐵改革列車如何不翻車（李克聰） 20:222022/04/18 時論廣場 台中北捷特區「惠宇碧柳MORI」5月進場 每坪開價坐4望5 19:172022/04/19 財經 南鐵地下化工程再傳路基沉陷1公尺 台南-保安列車延誤 14:342022/04/24 生活 史上首次！5／1台鐵全線停駛 官網27日設查詢專區 12:212022/04/24 生活 行人違規跨越軌道遭區間車擦撞 影響9列次2300人 18:272022/04/20 生活 鼎日能源 主動式維運確保發電效能 04:102022/04/22 產業特刊 高鐵女列車長驗票遭攻擊 台中女嗆「母狗亂咬」下場慘了 22:352022/04/23 社會 台鐵列車有大蟒蛇 發現乘客超淡定：我還摸牠 10:472022/04/18 生活 群創攻智慧顯示新商機 前進全球市場 19:452022/04/21 財經 起底台鐵版《神鬼交鋒》學生黑歷史 假扮紅斑馬列車長證據曝光 19:362022/04/19 社會 「無罩男」搭台鐵刷平板又偷電 她通報被回：對方鑽漏洞 19:452022/04/22 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。