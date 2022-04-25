北捷倒退嚕回站。（民眾提供）

台北捷運在晚間18時19分，善導寺站往頂埔方向一部列車出發後無法自動行駛，退行後請車上約1100位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約4分半鐘，行控中心加強廣播跟調整班距因應，目前已恢復正常營運。至於列車異常原因，將於收班後詳查。