SOGO忠孝館時境檸檬塔9入，原價720元，特價499元。（SOGO提供）

遠東百貨亞都麗緻天香mini上海紅豆鬆糕，620元。（遠百提供）

新光三越信義新天地A9 8F欣葉台菜－6人精選餐，9折特價6070元。（新光三越提供）

本土新冠確診屢創新高，加上居家隔離人數暴增，面對即將到來的母親節，也使不少消費者卻步內用聚餐，改以外帶外送方式慶祝。百貨業者看準「宅商機」再現，與外送平台合作，推出外送7折優惠，或不限金額免運費等，若外帶自取也有免下車服務，方便消費者在家安心吃大餐。

新光三越信義新天地觀察，雖疫情有升溫，但較熱門的餐廳如橘色涮涮鍋、初魚鐵板燒，因原本就比較難訂位，加上店家知名，平時也難訂位，所以目前訂位仍是客滿，也與年輕人多打滿三劑疫苗，較放心用餐有關。新光三越因應居家商機，App的skm eats美食外送服務，號召多家餐廳，即起至5月18日，推出經典餐點85折優惠，而5月8日前更不限金額免運費，外送推薦如福里安花神、瓦城，及點點心4人套餐等。

另信義新天地也推出10家以上的外帶自取79折起，包含PACKIE銀杏川菜酒館，外帶享88折，A4 6F黑毛屋本家外帶自取88折，A8 B2F添好運全品項外帶自取88折等，指定套餐最低還有49折，A9 7F紅豆食府母親節外帶6人套餐，特價7080元，享49折優惠，是本次最殺的外帶組合；還有A9 8F的欣葉台菜，推出6人精緻餐，特價6070元，享91折。

SOGO百貨集結全台多達100家餐廳，祭出外送優惠，即起至5月8日，使用foodpanda平台訂購指定餐廳外送，單筆消費滿250元以上現折75元，等於7折優惠。而至SOGO忠孝館餐廳外帶，單筆消費滿3000元贈300元餐廳抵用券、康乃馨1朵；復興館餐廳外帶加碼，消費滿3000元送300元品牌優惠券，防疫外帶餐點最低8.5折起；敦化館指定餐廳外帶滿1000元贈抵用券100元。

因應疫情，全台遠東百貨1樓戶外免下車取貨服務「速利便」，本次也再度啟動，消費者可利用「速利便」提取商品，提升安心感，無論餐廳或甜點都適用。遠百母親節也推薦亞都麗緻天香mini上海紅豆鬆糕、四葉芋頭金箔千層蛋糕，及TWG Tea頂級訂製茗茶禮盒等，讓媽媽在家安心吃甜品過節。