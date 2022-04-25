位在台南市新營區的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程，去年4月首次招標，遭逢營建物料上漲、鋼料取得不易及缺工等影響，不斷流標，最新預算追加至31.626億元後，依然乏人問津，迄今該案總計流標15次，本周重新辦理公告招標。

國家圖書館祕書室營繕組指出，2017年2月時任行政院長林全宣布籌建國圖南館，同年12月核定通過；2018、2019年辦理設計規畫；2019年10月到2021年4月協調土地問題；2021年4月取得土地後，辦理新建工程招標。

不過歷經多次流標，國家圖書館將預算從24.99億元調整至28.43億元、30.43億元，仍無法成功吸引廠商投標，而最新一次的預算總金額調增至31.626億元，施工期也由原來845天延長到1025天，預定完工啟用日從2024年延到2025年，但還是面臨同樣情況，4月22日開標仍無法決標。

國家圖書館祕書室營繕組表示，第15次流標原因，主要是廠商近期接案滿檔，加上人力吃緊，不論工程師或技術人員都缺人所致。目前尚無調增工程經費的規畫，預計4月25日至5月2日會在政府電子採購網重新上網招標。

新營區是原台南縣治所在地，國圖南館自2017年宣布籌建後，許多人引頸期盼，如今已經過了5年，開工依舊遙遙無期。有居民感嘆，眼見台南高鐵特定區的三井outlet年初都開幕了，反觀新營的國圖南館講了5年，連個影都看不到。

新營在地的市議員蔡育輝也痛批，「跳票太嚴重」，一開始中央宣布籌建國圖南館，將完工日訂在2021年，但去年才上網招標，表示預計2024年完工，但近期因為不斷流標又改2025年，讓選民很失望，希望政府趕快把不利因素解除，「別再跳票了」。

台南市圖書館祕書吳芸綾表示，國圖南館新建案是由國家圖書館統籌主導，不過台南市政府將招標資料轉知給市府文化局、工務局曾經合作的施工團隊，希望能協助中央讓新建工程早日動工。