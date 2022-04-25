去年華南金控（2880）受惠經濟復甦與台股行情成交量火熱，稅後淨利為172.04億元，創下歷史新高，每股盈餘(EPS)為1.30元，最新股利出爐。25日董事會決議，今年將配發現金股利0.78元、股票股利0.34元，合計達1.12元，股利發放率高達86.15％，股利總和更大舉超越去年發放的0.529元，股利直接翻倍，成長幅度高達111％。

若以華南金25日的收盤價23.15元計算，現金股息殖利率達3.36％。

華南金指出，盈餘分配綜合考量各子公司現金股利上繳、資本適足率、日常營運支出、未分配盈餘稅賦等因素來綜合考量，並兼顧事業永續經營及維護股東權益為原則最後定案。

華南金在2020年受到疫情及權證事件損失影響，去年發放現金股利0.265元、股票股利0.264元，合計0.529元，股利發放率為79％，由於去年獲利大幅成長，因此今年發放的現金股利、股票股利都大舉成長。