揚明光（3504）董事會通過第一季合併財務報告，第一季營收12.02億元，營業毛利2.20億元，營業淨利1,635萬元，稅後淨利2,337萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為2,174萬元，稅後基本每股盈餘0.19元。

揚明光表示，因微投光機客戶新機種自今年起係以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額認列收入之影響，第一季整體營收12.02億元，相較上季減少8.2％，毛利率18.4％較上季16.4％增加。相較上季，微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料情形緩解，出貨較上季增加；取像光學因客戶端庫存調節，網路視訊鏡頭出貨較上季減少；其餘產品線出貨與上一季變化不大。

展望第二季，揚明光表示，市場對微投光機與車用鏡頭的需求依然強勁、對3D列印需求持平、對光學元件與智能家居鏡頭的需求趨緩。供給面來看，關鍵物料供應仍然緊張，除昆山工廠配合當地政府靜默期停工外，台灣、孟加拉、日本工廠正常運轉供貨。假設昆山工廠於五一假期後復工，預估第二季微投光機、3D列印與車用鏡頭出貨可望較上季增長，光學元件類產品及智能家居鏡頭較上一季略減，整體出貨可望優於第一季。