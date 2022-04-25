央行升息牽動存戶大額定存的免稅門檻，也連帶影響相對應存款上限的變動，存款大戶為避免因為升息，觸及需繳交二代健保補充費的門檻，紛紛將原本大額定存單拆單，掀起一波大額定存拆單潮，遠東商銀Bankee社群銀行採月月分散給息，大額存戶免再辛苦拆單。

遠東商銀表示，市場預期未來央行還有機會多次升息，可能使得免稅門檻問題，更增奔波多處做定存拆單，其實可將資金存入遠銀Bankee社群銀行，因帳戶具有三大優勢，首先基本活存年利率0.81％且無額度上限，約比平均大額定存年息高出5倍，活存享優利資金運用也靈活。其次是無額度上限，不需擔心大額定存門檻，存多少就可領多少。

最重要的是第三項，Bankee採日日計息、月月給息，達到分散利息總額的效果，不用擔心存款因為升息，利息所得突破免稅門檻，也就是說單次利息給付時，超過新台幣2萬元，就要先扣繳2.11％的健保補充費。遠銀指出，觀察目前大額定存利率低，許多行庫更是不收，想領高利息只好拆單分放不同銀行，但一遇升息可能要拆單，若需用錢還得定存解約，利息調降還要再打八折，資金調度與靈活度大打折扣。

遠銀說明，Bankee社群銀行在今年底前，基本活存年利率從0.6％調高至0.81％，且無額度上限，為目前市場上大額存款高利率首選，利率約是銀行平均大額定存牌告利率的5倍，吸引大額存款戶轉搬資金進駐，多位大戶轉入數千萬至數億元，也推升Bankee認同度。

在《網路溫度計》統計的全台32個數位帳戶口碑排名調查中，Bankee網路聲量名列第二名，其評選項目包含網路聲量與好評影響力，星等排行滿級分拿下五顆星。

遠銀強調，Bankee社群銀行還有一個特色是社群機制，只需將自己的推薦碼分享給周邊需要的親朋好友，自己與親友都能再獲2.6％活存利率，今年底日前分享推薦，推薦人與被推薦人，都能獲5萬元額度內2.6％活存利率6個月，推薦者依社群圈資產額度，最高可將推薦人個人存款優惠利率額度，推升到500萬元內可獲2.6％活存利率。