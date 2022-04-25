陳淑麗(左起)率義工團李㼈、周子寒、李明依、唐玲前進條通掃街催票「快報名戒菸就贏」。（董氏基金會提供）

董氏義工團陳淑麗（左起）與條通的正義里李志勇里長、李㼈、周子寒、李明依、唐玲、董氏基金會菸害防制中心主任林清麗共同呼籲「抗疫，立即報名戒菸就贏」。（董氏基金會提供）

董氏基金會終身義工陳淑麗25日率義工團李明依、周子寒、李㼈、唐玲前往林森北路條通掃街，拜訪店家、發送口罩，號召5月1日前報名「戒菸就贏」，一起戒菸、抗疫。過去曾在華視主持《快樂星期天》的李明依，被問到華視近期連環出包新聞事件，忍不住開玩笑說：「華視好厲害喔！我去當董事長好了啦，我看他們一直出錯，前兩天覺得好不可思議，今天又看到新事件，想說他們是不是缺董事長還是新聞部經理。我去好了！」

外界不解一個老字號電視台怎能短期內一再出低級錯誤的包，連李明依也質疑：「應該沒有那麼難吧？怎麼會一而再、再而三，好像小孩在故意測試你大人的底線在哪裡，說不能丟球，他就故意一次又一次丟出去。而且華視又是公廣集團，真的滿離譜的。那怎麼辦呢？只希望看那台的沒多少人。只能這樣了，希望不要造成太多恐慌，難道新冠肺炎不夠恐慌嗎？尤其假新聞是不能容忍的，何況是那麼大的一家電視台！兩、三天來那麼多次，我們也服了、拿他沒轍，反正一皮天下無難事！」

義工團一行人今天下午從台劇《華燈初上》拍攝地「Sugar Bar 」集合出發掃街宣導，結果一出發就遇到傾盆大雨，大家淋成落湯雞也熱情不減。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗不諱言，選在這個地點辦記者會確實是因為這段時間接到很多老師、家長反映《華燈初上》中有太多「菸」霧繚繞的吸菸畫面，影響青少年，事實上在那個年代沒有菸害防制法時確實如此，當時台灣有526萬吸菸人口，現在則只剩一半，且室內公共場所都已禁菸。

李明依表示，自己有看《華燈初上》也很喜歡這部戲，自己是演員、歌手出身，當然知道戲劇是為了真實呈現80年代的文化背景，何況是在條通，當時大家都是抽菸的；她要提醒家長，陪小孩看戲時，有責任要說明，「不要把責任都推給政府、戲劇。大人會分辨，但也要告訴青少年，在那個年代吸菸可能代表流行，或女性自我意識抬頭，但現在連男生都不吸菸才是流行」，她很感謝董氏基金會和政府這些年來對社會有了這個貢獻。

唐玲在2019年罹患胃癌，挺過8次化療，原已恢復良好，不料幾個月前做例行電腦斷層檢查時又發現一邊卵巢腫大，日前再次手術切除卵巢跟子宮。康復中的唐玲當然擔心新冠病毒的攻擊，但仍勇敢站出來呼籲吸菸者「為健康及早設停損點」！她透露只打過1劑疫苗，因此在醫生的提醒下戴著護目鏡、穿輕便雨衣全副武裝自我保護，笑說，剛好下雨讓她這身裝扮在人群中不至於太突兀。

有25年菸齡的唐玲說，自己高二時因為家庭不幸福而離家出走，三更半夜就來條通鬼混，跟人家學會抽菸，「從買第一包菸開始25年都沒有停止抽菸，這跟我得胃癌也有很大關係，8年前戒菸。但只要抽過菸對身體傷害都存在，新冠肺炎我重症比例也比人家高，有癌症史、疫苗只打1劑，曾抽菸的人重症機率比一般人多百分之50，所以我要很小心。現在就是把自己吃壯一點、練壯一點，一起對抗病毒」。

擔任董事基金會多年義工的周子寒說，自己的父親也是幾十年的老菸槍，因戒得太晚，去年仍因為吸菸的後遺症心臟衰竭而過世。看著自己父親數十年菸癮及多次戒菸又復吸的過程，她深嘆「吸菸容易戒菸難」，除了家人的鼓勵也需要社會的支持。單靠意志力戒菸成功率不到5％，但報名戒菸就贏比賽就有高達七成的成功率；周子寒說，「你只要敢報名『2022戒菸就贏比賽』，戒菸成功率至少增加14倍」！