中央流行疫情指揮中心今天宣布啟動重點疫調與確診者自主回報機制，盼能縮短匡列、通報的行政流程，將防疫重點放在輕重症分流與居家照護上。指揮官陳時中表示，期盼民眾都能誠實申報，遵守防疫規定，這樣大家才能在不太強烈干擾生活的情況下進行防疫。

指揮中心今天下午召開專家會議，除決定將將隔離天數從十天縮短至三天外，同時也啟動確診者自主疫調機制與重點疫調，陳時中表示，原先疫調是從發病、確診日起往前推四天，現在則改為兩天，因此在疫調範圍、時間就少一半，至於疫調對象過去包含旅遊史、足跡等，現在專家認為風險沒那麼高，因此窄縮到同住家人，所需匡列對象也少一半。

陳時中指出，疫調方式上也將改由確診者自主回報，其最主要精神是以衛生局為主要樞紐，當確診者出現時，要回報給衛生局，透過適當電子方式直接填報，內容包含同住家人、或是同班同學，若確診者是小朋友，就填寫就讀哪個學校？若確診者為上班族，即填寫在哪上班，家裡若有小朋友則要填法定代理人、指定代理人，接下來衛生局會直接開立居隔單，居隔天數為三天加上四天自主防疫。

學校機關方面，陳時中說基本上要做自主應變，由防疫長根據基本原則進行造冊，把他們認為應匡列的人提報到衛生局，而衛生局根據造冊發居隔單。整體來說，工作相對會減輕，但不代表衛生單位的工作會減輕，因為接下來要把人力轉移到就醫面，對輕重症分流、居家照護投以更大的心力。

陳時中說，以往病例少的時候，幾乎是用管理的方式，讓匡列者上電子圍籬，加上重罰進行，但當疫情擴散到一定規模後就無法這樣做，因為行政會跟不上來，為避免管理失去效果，未來民眾要自主填列相關接觸者，或許會有人問，萬一填錯怎辦？陳時中說，基本上還是相信大家都是認真填報。

另外，有可能隔離者三天解隔離後沒做快篩跑出去，或是陽性也跑出去，陳時中說，難道這樣要每個都要拍照？就算拍照也有可能作假，當疫情規模變大後，就要透過全民自主合作，才能在不太強烈干擾生活的情況下進行防疫。

陳時中也說，現在國內下載社交距離APP的人數已達八百多萬，差不多要進入取消實聯制的階段，將來實聯制希望能加入一些宣導事項，讓民眾收到有可能的接觸時，能更明白該如何處置，至於上路時間還未定。