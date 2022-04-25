在台灣，每年有超過一萬件性侵案件被通報，但背後有更多龐大黑數，因為擔心被懷疑、指責，甚至是加害人的威脅，而難以發聲求助。現代婦女基金會表示，外界經常以「沒有自我保護」、「行為不檢」、「被害後言行不合常理」、「報案求助是另有所圖」等責備言論，讓受害者害怕事件曝光反被霸凌，而不敢說出自己的受創歷程；社會大眾的強暴迷思卻也讓加害者逍遙法外，持續犯案。

1992年義大利羅馬，發生駕訓班教練性侵18歲少女的事件，最高法院法官認為被害少女的丹寧牛仔褲非常緊繃，少女一定有所配合，否則加害者不可能強行將褲子脫下，因此代表性行為是雙方合意，這項判決引起公憤，許多民眾紛紛穿起丹寧牛仔褲，抗議司法體系中的強暴文化，美國民間組織便發起將每年四月最後一個週三定為「國際丹寧日」，表達支持性侵被害人。

現代婦女基金會每年丹寧日前夕發起反性侵行動，都引發社會各界熱烈響應，各地方政府會由局處首長帶頭發起穿丹寧宣示反性侵，高中、大學主動在校園舉辦提升反性暴力意識的講座或宣導，也有許多民眾、KOL在臉書、IG等社群媒體自發性的響應及分享相關訊息，顯示社會對於性暴力議題的關注與零容忍的態度逐漸萌芽。

現代婦女基金會邀請民眾穿上牛仔褲，拍照上傳社群平台響應聲援行動，或分享訊息讓更多朋友認識丹寧日 。