桃園市龜山區某超商多年前遭2名店員聯手，先是利用以機台購買遊戲，詐得54萬多元，其中1名店員因有債務問題，將歪腦筋動到收銀機內現金，要求另名店員拿出30萬元現金，償還自身債務，店家發現後趕緊報警，檢方偵結依業務侵占、詐欺等罪起訴2人。

檢警調查，24歲的陳姓店員於2018年5月至2019年4月間，於龜山區某超商擔任大夜班員工，2019年3月至4月上班期間夥同另名20歲的宋姓工讀生，連續使用超商代碼繳費機台，列印網路遊戲點數繳費單據約153筆，未實際付款便直接刷條碼銷帳，詐得不法利益達54萬9371元。

陳姓店員在同年4月13日凌晨2時25分與宋姓男子一同值班，因身背債務，便利用職務之便，要求宋男拿出收銀機內的30萬元現金佔為己有，陳先將現金放入店內點鈔機清點，隨後轉交給2名地下錢莊男子。

2人的不法行為全被超商另名郭姓店員目睹，店家也趕緊調監視器畫面、費用明細等，比對2人犯案過程並報警處理。陳姓店員與宋姓店員均坦承犯罪事實，檢方偵結依刑法業務侵占罪、詐欺罪等起2人，宣告不法所得全部沒收，不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。