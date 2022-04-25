#WATCH | Delhi: A gold smuggling case booked on a passenger from Abu Dhabi at IGI Airport T3; approx 630.45g of gold worth Rs 30.55 lakhs was concealed inside his wig & rectum. Accused arrested; further probe underway: Customs Commissioner Office



(Source: Delhi Customs) pic.twitter.com/LCYiC27FSS — The Times Of India (@timesofindia) April 20, 2022

機場走私情形花招百出，有心人士挑戰沒有極限，風險越高似乎越激發人性，常見的像是違法攜帶毒品、武器、外來種等等。不過，近期傳出印度一名男子帶著快2公斤重，相當於台幣117萬元的黃金在身上，異想天開用自己禿頭的優勢，戴上髮片將黃金藏在裡面。外媒報導指出，印度法律並無禁止攜帶黃金入境，只是要遵守申報流程。

綜合外媒報導，這場鬧劇發生在印度最繁忙的英迪拉·甘地國際機場（IGI），本月19日，一名印度男子從中東國家阿布達比飛往印度，下飛機時遭海關截查，早前他異想天開將黃金藏在假髮底下，不僅如此，口袋還裝了超過1公斤重的金鍊，就連直腸內也塞了630克重的黃金，無所不用其極，讓他整個人價值連城，從裡到外總計達台幣117萬元。

德里當局在網路上分享一段海關人員「淘金」的過程，從該名男子頭頂硬生生將髮片撕起，沒想到他利用自己禿頭這點，出奇招戴假髮遮掩一切。由於髮片黏得相當牢固，費了人員不少力氣，令現場所有人相當傻眼。目前男子身分不明已經遭警方逮捕，等待後續調查結果。影片底下有網友直呼「讓我很疑惑，為什麼是黃金？」、「跪求直腸內視鏡影片…」、「他應該是為了逃稅。」