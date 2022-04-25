行政院長蘇貞昌24日拍板居家隔離天數縮短為「3+4」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，明(26日)起居家隔離者改採「3天居家隔離」加「4天自主防疫」，前3天需待在家中一人一室不得外出，後4天每日快篩陰性可外出工作及採買，但不可到學校上課。此政策迅速掀起熱議，有網友直呼，「再硬掰超前部署啊！只會玩文字遊戲假裝專業」、「又抄侯友宜」、「疫調縮短、不公布足跡，抄柯P」。

指揮中心宣布明天起縮短居家隔離天數為「3+4」，自最後接觸日起居家隔離3天，需在家一人一室，匡列時安排快篩，有症狀及期滿當日再快篩一次；第4天起轉為自主防疫，每天快篩陰性即可出門工作及採買生活必需品，但禁止餐廳內用、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

自主防疫期間可以上班及外出採買，但是否可以上課？陳時中表示，專家認為學校裡面上課風險較高，因此以不到學校上課為原則，但可維持基本行動自由。

陳時中表示，如果是現在已經居隔中但天數已到者，由於需要一點時間轉換，留一天在行政程序上，希望27日前解除隔離或進入自主防疫。

至於返國者仍維持10天居家檢疫及7天自主健康管理。陳時中說明，由於疫情剛開始，還需要嚴密監測國外情況，如果有其他變異株，需要一點時間觀察，未來也會漸漸放鬆。

相關防疫政策迅速在PTT、Yahoo奇摩網站掀起熱議。有PTT網友表示「每天開記者會要幹嘛？」、「為了這個，(記者會)要延4小時？」、「這樣實聯制可以拿掉了嗎」、「那要用什麼理由去快篩站？」、「又抄侯友宜」、「疫調縮短，抄柯P，不公布足跡，也抄柯P」。

Yahoo網友更留言痛批，「再硬掰超前部署啊，每一次都是大難臨頭才在手忙腳亂，只會玩文字遊戲假裝專業，實際上就是一個靠著黨拿到肥缺的路人甲」、「玩了2年的14天隔離，原來都是屁」、「居家隔離研議縮短為3+4，OK.....請做好會議紀錄，到時別忘光光今日決定」、「這樣到底會害死多少人？民進黨真的太可惡了」。