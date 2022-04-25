高雄是全台青梅最大產區，種植面積為1394公頃，最大產區為桃源區819公頃，桃源區民代會主席王正國25日說，他有約3公頃果園，但因工廠需求不高，今年只能眼睜睜看著青梅落果腐爛，整年心血就這樣落空，心痛又無奈。高雄市農業局對此重申，已經啟動收購計畫，預計將收購1200公噸。

農業局表示，日前農業局長張清榮二度上山了解青梅生產及收購現況，並與梅農座談，農業局鼓勵梅農作農產品分級選別，篩除不良果及小果，才能提升青梅品質，保障收益，勿讓不良產品影響整體青梅價格。

農業局說，經查詢今年全國農產批發市場交易行情，目前手採青梅的批發均價仍達每公斤49元，建議梅農以共同運銷方式，委由六龜及甲仙地區農會協助送往批發市場拍賣；農業局也會透過網路、量販通路等多元管道鼓勵民眾多多選購梅製品，除了消暑更可幫助農民一舉兩得。

原民會表示，會持續與民眾溝通，鼓勵族人在採收梅子時要去蕪存菁，提高品質，並做行銷推廣，研議舉辦釀梅酒或釀梅醋、做梅子醬等活動，盼藉此能幫助梅農們。

青梅高雄市農業局收購原民會