華視出包不斷，綠委認為公廣集團董監事無法改組才是根本原因。民進黨團總召柯建銘則表示，公廣集團長期沒有董監事，相信文化部會盡快處理，至於要透過修法方式解決董監事難產問題，柯直言，「修法緩不濟急，還是要透過朝野協商盡快來解決！」盼5月選出董監事越快越好。

柯建銘表示，公廣集團董監事延宕快3年，趕快處理比較重要，董監事產生出來，才能大改革，靠修法緩不濟急；華視的董事大多與公視董事重疊，因此先處理公視董監事問題，目前最急的就是把公視的董監事選出來、趕快改組，朝野趕快來談修法緩不濟急，朝野共同面對這個問題，這是大家的共同責任。

民進黨立委張廖萬堅表示，公廣集團董監事無法改組才是根本原因，公視第7屆董監事改選延宕近3年，因《公共電視法》明訂行政院提名的各董監事候選人，需經由審查委員4分之3同意，才通過審查，由於門檻過高導致董監事難產，影響公廣集團運作治理，修法將審查委員降低至3分之2已是多數共識。「不僅是民進黨的主張，同時也是多數傳播學者所認同的！」

張廖萬堅提到，公廣集團董監事無法改組才是根本原因，因為現任董監事任期早已屆滿，由於無新任董監事，僅能扮演「看守」性質，任何重大決策、公司治理等都無法落實，人事混亂、多為代理主管自然造成公司內控失靈，這是結構性的根本問題。

張廖萬堅說，結構性問題就要從修法著手，現行的《公共電視法》明訂行政院提名的各董監事候選人，需經由審查委員4分之3同意，以往這門檻是為了保障少數人的聲音，但如今卻發現如此門檻反而成少數暴力，扼殺公共電視的發展。

張廖萬堅強調，第5屆董監事延宕968天、第6屆58天、第7屆迄今已延宕近3年，「華視新聞出包很離譜，董監事改選延宕更離譜！」盼朝野可以盡速取得共識，達成修法，此外，文化部長李永得也透露積極與其他政黨溝通，最快5月會有好消息，「樂觀其成！」

民進黨立委陳秀寶則在臉書批評，「華視不是螺絲鬆了，根本就是找不到螺絲。」忽視SOP、便宜行事甚至是怠忽職守，才造成這個離譜的錯誤。公廣集團內控不足、管理不夠是公視資料誤刪與華視誤報快訊的主因，未來除了加強管理，更要深切檢討改善。