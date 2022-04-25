鴿子亂「落賽」真的很討厭！有名女子在臉書分享照片，她表示住家附近「野鴿」、「棄鴿」經常亂大便，一旁停放的轎車車頂、車側都被滴滿「落賽」，讓她抱怨哪個單位可以處理這些鴿子，並怒訴「難道只能架網子『殺死她們』嗎？」；有網友提供意見，可以用「束線帶」處理。

一名女子在臉書社團「我是蘆洲人」發文，她看見住家附近車子被滴滿鴿子的「落賽」，不滿詢問「野鴿、棄鴿可找那個單位處理？」，並怒怨「真的很討厭，牠們天天都落賽，要養就要負責」，並提出詢問「難道只能架網子『殺死她們』嗎？」。

有名女子怒怨鴿子亂「落賽」滴滿整車，她崩潰問難道只能架網子殺嗎？（翻攝自臉書我是蘆洲人）

貼文一出，網友紛紛留言，「野鴿是無解的」、「好噁心」、「在車頂或附近放些正露丸？」、「找個室內停車場吧」、「幫這鴿子掛個獸醫，腸胃可能有問題」、「野鴿炸彈」、「這真的蠻崩潰的」、「要儘速洗車，會侵蝕車身烤漆喔」、「鴿子比較麻煩，你活抓野放後，還是會飛回來，除非…」、「可以養老鷹反制」。

另外有網友提供意見，「鴿子落腳處架上間隔約5公分左右的直立物，水管、電線類可以去五金行買束線帶，將束線頭朝上，多餘的長度至少要7-公分以上，束線帶間隔5公分左右，鴿子落處腳有障礙物，就不會停在該處了。」