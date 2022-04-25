歌手李榮浩與楊丞琳愛情長跑5年，2019年終於結婚，儘管因為疫情常分隔兩地，但感情依舊甜蜜，未料近日陸網卻瘋傳李榮浩婚內劈腿女歌手吉克雋逸，因此要跟楊丞琳離婚；面對如此離譜的謠言，李榮浩稍早之前已在微博駁斥，並交由律師協助後續處理。

李榮浩今（25日）在微博火大怒嗆：「「疫情當下，還有人給我胡扯造謠，放心，證據已經留存，律師正在處理，我讓你編八，大家一定注意防疫，散了吧！」強調已委託律師協助蒐證提告，親自擊破離婚謠言，而無辜被冠上小三罪名的吉克雋逸，簡短地以「假的」闢謠假消息。