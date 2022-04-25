周玉蔻請醫師到府採檢違法？ 陳時中回應了

日前確診的資深媒體人周玉蔻在臉書透露，台北市萬芳醫院家醫科主任到府協助她PCR採檢，遭質疑享特權。衛福部長陳時中回應，只會和區管交代該案件有進一步釐清的必要，接下來怎麼做就是地方衛生局進行。此事引發PTT鄉民熱議，開酸「翻譯：無價至寶，我們的掌中明珠，要特別對待」、「直接說自己就雙標安怎？比較乾脆不是？」

針對到府採檢的問題，媒體問是否衛福部疾管署指示北市衛生局，派人到周玉蔻府上採檢，陳時中說「並沒有」，只會和區管交代該案件有進一步釐清的必要，接下來會怎麼做，就是地方衛生局去進行，「以往一直都是這樣的做法，我們也不會派人去做」。

至於周玉蔻若沒有依照衛生局安排到戶外採檢，而是私下聯繫醫師到府採檢，是否違反《傳染病防治法》？陳時中表示，這部分將要請法制單位來研究。

此事在PTT引發鄉民熱議，狂酸「權力使人腐化」、「翻譯：無價至寶，我們的掌中明珠，要特別對待」、「甩鍋給區管？」、「花10分鐘緩頰，看來私交很好喔！」、「長官：有釐清必要，要怎麼做你們自己想辦法」、「是喔，CDC只有關切、沒有下令」、「為了周玉蔻去特地關切，絕對沒有下令」、「要下面衛生局有釐清原因的必要」、「社會最不需要的就是『冥嘴』」、「直接說自己就雙標安怎？比較乾脆不是？」