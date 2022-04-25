旗艦級規格與功能逐漸下放中階機型，台灣三星繼日前推出首款搭載5G超高速連網的M系列機型Galaxy M33 5G，以「超規格、超值得」優勢深受市場好評，今再宣布引進全新生力軍Galaxy M53 5G，其搭載1億800萬超高畫素主鏡頭、6.7吋O極限全螢幕以及5000mAh大電量，讓消費者以親民價格入手優異規格。

三星Galaxy M53 5G共推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠3款顏色選擇，單機建議售價NT$12990，預計4月29日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo購物中心、蝦皮商城、i預購、Friday購物、東森購物等指定線上通路陸續開賣。消費者凡自4月29日起至5月31日活動期間，於三星商城購買Galaxy M53 5G，登錄即可抽君品酒店住宿券；而於特定通路購買登錄亦可抽台北晶華酒店住宿券。

Galaxy M53 5G搭載4＋1顆鏡頭，其中1億800萬畫素主鏡頭首度入列M系列，能完整保留相片細節，重溫珍貴時刻更加真實細膩；800萬畫素123度超廣角鏡頭讓消費者捕捉不同視野，家族聚會一次同框、壯麗景色一覽無遺，還可輕鬆拍出時尚大片；200萬畫素景深鏡頭讓照片更添立體感；200萬畫素微距鏡頭則能探索日常中的不平凡，不論拍攝家中植栽葉脈，或廚房調味料的特殊晶體，使生活別有一番趣味；此外，3200萬畫素前置鏡頭搭配各式美顏自拍與濾鏡，展現百變自我風格。Galaxy M53 5G亦內建廣受星粉愛戴的「物件橡皮擦」功能，出色照片不怕被雜物、陰影破壞興致，一鍵就能奪回影像掌控權。

手機已成為當今娛樂消遣與工作的重要工具，Galaxy M53 5G搭載6.7吋FHD Super AMOLED PLUS O極限全螢幕、120Hz螢幕更新頻率，打造絕佳的視覺體驗；杜比環繞音效讓觀看影片更能身歷其境；另具備5000mAh超高續航大電量，若長時間手機不離身，如全天跋山涉水拍美景、無法抵抗影集魅力一集接一集，或與親朋好友暢聊話匣子停不下來，Galaxy M53 5G皆能讓用戶擁有優異的使用體驗。