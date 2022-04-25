為促進環境永續發展，實現台灣「淨零碳排」願景，玉山銀行於4月22日世界地球日當天參與「ESG Day Taiwan－建設業國際永續日」活動，攜手財團法人台灣建築中心共同簽署「ESG永續鏈結綠色金融發展合作備忘錄」，針對綠色融資進行公開倡議，積極響應政府「淨零碳排」願景，支持發展近零耗能之綠色建築。

綠建築為邁向永續發展的重要趨勢，台灣建築中心為內政部輔導成立的檢測及評定機構，並為政府指定綠建築、智慧建築等標章之核發機構。本次與台灣建築中心共同簽署「ESG永續鏈結綠色金融發展合作備忘錄」，將結合台灣建築中心評定認證及玉山銀行金融專業，提供相關綠色融資專案，包括凡通過台灣建築中心綠建築銅級標章以上認證者，享有綠建築房貸專案優惠；針對申請綠建築、智慧、耐震標章的危老重建提供貸款優惠，鼓勵顧客將永續建築納入重建規劃。未來，也將持續與台灣建築中心合作，針對經核定之綠建材廠商，推出綠色建材供應鏈等融資專案，提升綠建築發展，減少耗能與碳排放量。

除提供顧客各項綠色專案融資優惠方案外，玉山銀行亦從自身做起，積極打造永續營運環境，截至2021年底，共有6個據點取得LEED黃金級國際認證、4個據點取得台灣綠建築黃金級認證，並透過建置太陽能板、購買綠能憑證以及簽署再生能源購電協議來發展再生能源。同時也設定中長期目標，將在2027年以前將國內全部自有大樓改建成綠建築、2030年前國內據點將達到RE100百分百使用再生能源，以具體行動實踐環境永續管理，朝向2050年成為淨零排放銀行目標努力。

淨零碳排為國際永續發展趨勢，玉山銀行將持續透過金融本業的力量，將ESG精神落實在銀行授信業務上，協助顧客提升居住安全與品質，鼓勵綠色建築興建，創造城市嶄新風貌，並攜手台灣建築中心共同發揮影響力，為環境永續發展盡一份心力，共創更美好的未來。