衝刺下半年國旅市場，老爺酒店集團「老爺閃購節」線上旅展26日開賣，今年順應國內旅遊趨勢推出鼓勵小團出遊的「微旅行團券」，以及延後入住更優惠的「晚鳥券」搶市，加上礁溪老爺、知本老爺人氣限量住宿券，以及各飯店限定餐旅商品，鼓勵民眾在防疫不鬆懈的前提下，隔空預購優惠券日後使用，只賣72小時。

老爺酒店集團表示，因應疫情而生的線上旅展「老爺閃購節」已連辦兩屆，去年繳出1.1億的亮眼成績，是購券常客固定囤貨的重點檔期之一，考量下半年仍以國旅為主流，集團集結旗下10家飯店推出「微旅行團」、「晚鳥券」及「飯店限定券」等多達20種商品，不僅平日使用條件更優惠，住宿券最低下殺29折，餐旅商品優惠效期更是長達6個月至1年，很適合消費者一次買齊、分次安排國內出遊行程。

隨著疫情改變國人出遊習慣，北投老爺、台北老爺推出「微旅行團套券」搶攻家族及小型員旅商機，北投老爺雙人景緻客房一泊一食2張1套9998元，台北老爺雙人精緻客房一泊一食3張1套8799元。因應近來「說走就走」的旅遊風潮，台北老爺、新竹老爺及老爺會館攜手北投老爺分別規畫延後入住更實惠的「晚鳥券」搶市，台北老爺雙人豪華客房一泊二食3688元，新竹老爺雙人豪華客房一泊一食3588元，入住老爺會館豪華客房，再享北投老爺客房泡湯2小時，每套 3999元。

喜愛五星度假酒店的民眾不可錯過礁溪老爺、知本老爺限量商品，礁溪老爺推出單人洋式標準套房一泊二食7999元的「一個人旅行券」，限量300張，以及雙人精緻老爺套房一泊二食再贈醴泉大廳酒吧特調飲品2杯的「極上老爺住宿券」，每日限量10張共30張。去年熱銷千萬業績的知本老爺雙人一泊二食住宿券每張6900元，買10送1。

而頗受年輕人歡迎的南港、台中及台南3家老爺行旅，也各推出超值商品搶客，台南老爺雙人行旅客房住宿券2688元、限期入住再贈2客早餐，台中老爺雙人旅人客房一泊一食2799元，另贈500元ZEBRA餐廳抵用券，使用2張券可直接升等網美必住的星光系列客房，台中、台南商品皆享買5送1優惠，南港老爺雙人旅人客房及風格客房分別是2388元、4776元，優惠折扣最低31折起。想一次體驗不同老爺飯店的消費者，可選購「新竹老爺X台南老爺」聯賣套券，每套5198元，或是9999元「礁溪老爺X南港老爺」聯賣套券，限量300套。