位在台南市麻豆區的台灣首府大學，25日傳出將向教育部「申請停招」；對此，台首大校長張淑中表示，今天校內開會時，她向主管們傳達董事長希望學校朝「大學部停招、研究所續辦」的方向規畫，但此事還在討論階段，一切都還沒有定案。

台首大傳出校長張淑中今天在校內向一級主管及系主任傳達董事會決定，將向教育部申請停招。

張淑中坦言，「確實有此事」，但她也強調「只是內部討論」，大學部要停招，得經校務會議決定、送交董事會通過，再呈報給教育部核准，目前這些程序都還沒有走。

張淑中表示，台首大並不在大學退場機制專案輔導學校名單；學校迄今營運正常，且正常發薪給教職員工；此外，休閒、幼教2個研究所111學年度招生率100％且都完成報到。

張淑中提到，台首大獲教育部同意111學年辦理單獨招生，名額有200多個，如果大學部停招，獲得校務會議、董事會及教育部核准通過，最快111學年停招大學部。

目前全校有人文和餐飲2個管理學院，共5個學系及2個研究所，全校學生人數811人。張淑中強調，若大學部停招，她保證讓大學部二、三、四年級的在校生原校畢業，並爭取董事會保障教職員工優退優離的權益。