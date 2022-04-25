和泰集團搶灘電商領域，今（25）日推出全新線上商城，全新上線的「HOTAI購」商城是以滿足和泰百萬會員食衣住行育樂全方位生活需求，所打造的選品平台。除獨家LEXUS、TOYOTA、HINO品牌精品外，更有家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒及yoxi搭車金等各類優質商品，積極擴大生態圈。

和泰集團自去年10月整合集團資源，推出和泰Pay、中信和泰聯名卡及和泰Points數位新服務，提供顧客業界唯一的購車刷卡、售後服務消費的數位支付服務，同時會員累積的和泰Points點數可用於品牌精品兌換、售後服務消費折抵、超商咖啡券等，創造會員點數新經濟，也進一步服務顧客，擴大和泰Points的價值。

為慶祝開台，「HOTAI購」規劃了「激殺三重奏」優惠活動，包含：第一重，活動期間內，於「HOTAI購」參加TOYOTA GR Yaris線上優選活動，只需刷卡消費2萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，就能獲得今年6月優先交車資格，無需苦候多時，本活動共抽出5名；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價3折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰Points 200點。

「HOTAI購」除可用和泰Points直接兌換商品外，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費。配合「HOTAI購」開台，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡在「HOTAI購」購物，綁定和泰Pay最高可享10％ 和泰Points回饋。

另外，透過「HOTAI購」申辦和泰聯名卡，新戶可得700點和泰Points；原中國信託卡友，更可利用舊戶核卡立即消費，獲得100點和泰Points。